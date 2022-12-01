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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

درجة تانية.. إبراهيم سعيد يعلن قيادته لنادي المجد السكندري

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

أعلن إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر المعتزل، عن قيادته لنادي المجد السكندرى كمدير فني بعد رحيل أبو العينين شحاته.

وغرد إبراهيم سعيد، قائلا: “الحمد لله دائما وأبدا.. مديرا فنيا لنادي المجد السكندري.. اتشرف وتمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع.. مجلس إدارة برئاسة إسلام الصياد وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبين والجهاز الفني.. والقادم أفضل بإذن الله”. 

وسبق لإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، قيادة نادي جولدي في الدرجة الثالثة.

وكان المجد أعلن عن رحيل أبو العينين شحاتة عقب الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية، وقاد أمير قيصر وعادل عبد العزيز الفريق خلال مباراة الأولمبي التي انتهت بفوز المجد بهدف دون رد

الأهلي والزمالك إبراهيم سعيد أبو العينين منتخب مصر المجد السكندري

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