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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز زمالك 2004 و2007 في بطولتي منطقة الجيزة والجمهورية لكرة القدم

صدى البلد

حققت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الزمالك إنتصارات قوية فى دورى منطقة الجيزة وبطولة الجمهورية لتواصل نتائجها الرائعة فى البطولتين تحت قيادة الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات كرة القدم بنادى والكابتن طارق يحي رئيس قطاع المدرسة والعديد من نجوم الزمالك السابقين الذين يشرفون على القطاع الأبيض.

زمالك 2004 يهزم مركز شباب القصر بسداسية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004 على مركز شباب القصر بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك: محمد أسعد، محمد عصام ، عمر شريف ، محمود الدسوقي،  محمد عبدالحميد "تيتو" وخالد إسماعيل  يوسف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته.

ويقود فريق زمالك 2004 :
محمد كمونة مدربا، وحسام عبد المنعم وعمر منيع مدربين مساعدين،  مصطفي غراب مدرب حراس مرمى، طه عبد الكريم أخصائى تأهيل وإصابات، سعيد الطيار إداريا ومحمد إسماعيل مهمات.

زمالك 2007 يهزم أسوان برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على مجمع  ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة العاشرة لبطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك: يوسف علي عمر ، أحمد محمد علي "سينا" ، أحمد حسن ويوسف محمود.

وشهدت المباراة ظهور لاعبي الزمالك بمستوي متميز، حيث صنعوا فرصا عديدة نتج عنها تسجيل أربعة أهداف، في حين شكل الخصم خطورة في بعض الأحيان على مرمى الأبيض.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2007:
أحمد رزق مدربا، ومحمد مصطفى وحمدي صالح مدربين مساعدين، تامر وحيد مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين إداريا، إبراهيم عبد الرحمن أخصائى تأهيل وإصابات ومحمد نوسه عامل مهمات.

زمالك 2003 يقهر سموحة بهدفين 

وكان فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003  قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في إطار المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب كلية الزراعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية.

وأحرز هدفى الزمالك في اللقاء كل من؛ علي ياسر وحازم أسامة .

وشهدت المباراة أداءا ممتازا من لاعبي الزمالك، ونتج عنه فرص محققة اثمرت عن تسجيل هدفي الفوز في ظل غيابات عديدة في صفوف الأبيض بسبب الإصابات.

وبهذا الفوز يتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 24  نقطة، ويتواجد سموحة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 من: حسين ياسر المحمدي مدربا، حسيب النجار و أحمد السيد مدربين مساعدين، عبد المقصود محمد "المهر" مدربا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريا، أشرف محمود أخصائيا للتأهيل والإصابات، سيد جاد عاملا للمهمات .

زمالك 2004 زمالك 2007 بطولة الجمهورية منطقة الجيزة اسماعيل يوسف طارق يحي

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