عمرو خطاب: مدينة المنصورة هامة لاستيعاب الكثافات السكانية

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مدينة المنصورة كانت هامة لاستيعاب الكثافات السكانية من الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط"، مضيفا: "نعمل وعاء لاستيعاب الاستثمار للأجيال القادمة".

وأوضح عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،: " تم وضع مخطط مدينة المنصورة الجديدة قبل عام 2010، معقبا: "لم تكن هناك إرادة سياسية حينها لتنفيذ الخطة".

وأكمل:"نقدر نقول إن الهدف من هذه المدن توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل وأيضا تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وتطوير المدن القديمة.