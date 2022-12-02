استشاري مناعة يوضح فوائد "الدش الساقع" في الشتاء .. فيديو

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة، إن أفضل شيء الطفل يفعلها هي السباحة في موسم الشتاء.

وأضاف الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أفضل شيء للبالغين في الشتاء هو الاستحمام بالماء البارد "الدش الساقع"، موضحا: "الاستحمام بالماء البارد له فوائد عديدة".

وأشار استشاري المناعة: "الدش الساقع يظبط المزاج والحالة الجسدية، ويحافظ على نضارة البشرة والشعر لدى السيدات"، متابعا: "الاستحمام بالماء البارد يخرج 36 ناقل كيميائي مناعي ضابط لعمل جهاز المناعة ينقله لصيغة الإدراك والتعرف المبكر على المرض".