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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر حسين يعلق على خلافات الهضبة ونجم الجيل..والكوبلية المحذوف من أغنية يوم تلات..فيديو

تامر حسين
تامر حسين

علق الشاعر تامر حسين على وجود صراعات و مشاكل بين تامر حسني وعمرو دياب، و رد قائلا: "عشان هذا الكلام كتبت لتامر حسني وكان كلام مستفز جدا، وعمرو دياب مش مهتم بمثل هذه الصراعات، والناس كانت عامله حساسية عشان محدش كسر هذه الأجواء وتامر بيحب عمرو دياب وبيحترمه جدا".

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و كشف تامر حسين، في حواره ببرنامج "معكم"، مع منى الشاذلي على قناة سي بي سي، عن الكوبليه المحذوف من أغنية يوم تلات لعمرو دياب. 

وذكر تامر حسين،  كلمات الأغنية المحذوفة لأول مع الاعلامية منى الشاذلى، وهي: "ليه يا نوم صحيت ده يوم على كيفي حلم كان جميل كسرت مقاديفي  لو حكيت للناس هيقولوا ده خيالي هيقولولي ده قصة من تأليفي".

وأكد  أن عمرو دياب كان معترضا بشده على بعض الكلمات من أغنية "يتعلموا يتعلموا"، وقال : “كان قايلي مش مقتنع وبعد تعديلات بيني وبين عمرو مصطفى بعتناها للهضبة وعجبته جدا".

تامر حسين تامر حسني عمرو دياب منى الشاذلى يتعلموا يوم تلات

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