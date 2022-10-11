تامر حسين لـ عمرو دياب فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت جدع

حرص الشاعر تامر حسين على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 61 عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”.

ونشر تامر حسين فيديو لمجموعة من الصور التى تجمعه بالهضبة وعلق عليه قائلا: "كل سنة وأنت روح وشباب وملهم بمشوارك وإصرارك على النجاح لكل اللي حواليك.. وجدع وشهم وأصيل وصاحب وأخ وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا.. وربنا يحفظك ويخليك لكل حبايبك ومحبينك وجمهورك الكبير في كل مکان".

ويحتفل الفنان الكبير عمرو دياب بعيد ميلاده اليوم، الثلاثاء، حيث يعد واحداً من أهم المطربين فى العالم العربي، وليس فى مصر فقط، بعدما نجح على مدار سنوات طويلة فى الاحتفاظ بتربعه على القمة.

عمرو دياب من مواليد مدينة بورسعيد وانتقل منها إلى الشرقية حتى وصل إلى أكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس في الموسيقى العربية.

تخرج عمرو دياب عام 1986 وأصدر أول ألبوم له "يا طريق"، وفي سنة 1990 اختير عمرو ليمثل مصر في بطولة الأمم الأفريقية الخامسة، حيث غنى باللغة الإنجليزية والفرنسية.

ثم طرح بعدها ألبوم "متخافيش"، وعام 1991 أصدر ألبوم "حبيبي"، ثم أصدر بعده في عام 1992 ألبوم "أيامنا" وألبوم "ياعمرنا" في عام 1994 ليثبت شعبيته مع الجماهير، وخصوصاً أغنية "كان عندك حق".

وقدم عمرو دياب بعد ذلك ألبوم "ويلوموني"، وحصل من خلاله على ثلاث جوائز هي “أفضل فيديو كليب – أفضل أغنية – فنان السنة” في المهرجان العربي السنوي.

وعام 1998 أًصدِر ألبوم "عودوني"، وأخذ عمرو دياب جائزة موناكو العالمية (جائزة فنان العالم الأكثر رواجاً في الشرق الأوسط).

ثم قدم عمرو دياب عام 1999 أغنية أنا "مهما كبرت صغير" تقديراً للفنانين العظام مثل عبد الحليم وأم كلثوم.

وفي عام 2000 تم إصدار ألبوم "تملي معـاك" الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر والدول العربية، وقد فاز عمرو دياب بجائزة الميوزك أوورد “الفنان العربي الأكثر رواجا”.

وطرح عمرو دياب العديد من الألبومات الغنائية وآلاف الأغاني التى قام بتلحين بعضها، إلا أن جمعيها أصبح جزءا من ذكريات أجيال مختلفة.