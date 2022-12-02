عاجل
الرئيس لـ مزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة.. وموعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي بالمنصورة الجديدة | اخبار التوك شو أخبار الفن :خروج فيلم مني زكي من جدول البحرالأحمر .. تهديد دينا الشربيني موجز السوشيال ..رسالة غامضة من ايتن عامر لجمهورها .. حنان مطاوع تشوق جمهورها لعمل جديد أخبار التكنولوجيا|بسعر 4 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات سامسونج جالاكسي A04.. الحظر يلاحق تويتر.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بمعاقبة المنصة مجلس النواب يستأنف عقد جلساته الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان العلاقات عبر الأطلسي

صدى البلد

 تستضيف الولايات المتحدة، يوم الاثنين المقبل، الاجتماع الوزاري الثالث لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جامعة ميريلاند الأمريكية.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الجمعة/ أنه سيترأس الوفد الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، وسيترأس وفد الاتحاد الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ونائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر.


وخلال الاجتماع، سيؤكد المشاركون على أهمية العلاقة عبر الأطلسي وضرورة التوصل إلى نتائج ذات مغزى اقتصاديًا للمواطنين والاقتصادات على جانبي المحيط الأطلسي.


وفي سياق آخر، بحث ممثلون رفيعو المستوى من الحكومتين الأمريكية والمكسيكية في مكسيكو سيتي مواصلة التعاون الثنائي بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على الحدود المشتركة.


وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم، أن الممثلين التقوا في اجتماع العام الرابع عشر "للجنة التوجيهية التنفيذية لعملية إدارة الحدود في القرن الحادي والعشرين" لمناقشة التنسيق الوثيق بشأن القضايا الثنائية المهمة مثل تسهيل الإجراءات القانونية للبضائع والأشخاص وتحديث البنية التحتية للحدود وتعزيز السلامة العامة ومكافحة الجريمة العابرة للبلاد.


وترأست راشيل بوينتر، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي، والقائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الوطني لسياسة الحدود والهجرة، بلاس نونيز نيتو، الوفد الأمريكي إلى جانب سفير الولايات المتحدة في المكسيك كين سالازار بالإضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وترأس روبرتو فيلاسكو، الرئيس التنفيذي لأمانة العلاقات الخارجية لأمريكا الشمالية، الوفد المكسيكي.


وأشاد الاجتماع بالإنجازات الحدودية الثنائية الكبرى التي تحققت في عام 2022 بما في ذلك التقدم في تحديث البنية التحتية لعبور الحدود الثنائية والعمليات الأمنية المشتركة على الحدود.
واعتمد الاجتماع أيضًا خطط عمل 2023 لتوجيه الجهود الثنائية المتعلقة بالحدود والتي يدعم الكثير منها المبادرات المحددة من خلال الحوار الاقتصادي والأمني رفيعي المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتعد اللجنة التوجيهية التنفيذية لعملية إدارة الحدود في القرن الحادي والعشرين آلية تعاون ثنائية ذات هدف واضح لتحسين أمن الحدود وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا الشمالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

اعرف أفضل تطبيقات Google play لتخزين ملفاتك وإدارة خططك

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 أنواع سيدان فاخرة في السعودية.. أقوى عربات نجم المغرب

سعر فورد اكسبلورر موديل 2022 في الإمارات | صور

بركات: منتخب المغرب استحق الصعود عن جدارة .. وأحذرهم من هذا الأمر

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

الطن زاد 1700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عبد الملك: فيريرا أخطأ في الدفع بـ«صبحي» أمام المصري..والزمالك قادر على العودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ