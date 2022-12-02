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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: فتح التقديم لمعرض "باب رزق ٢" لذوي الهمم

معرض باب رزق بالإسكندرية
معرض باب رزق بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، عن فتح باب التقديم لمعرض (باب رزق ٢) والذي تم تخصيصه لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم مجانا على شاطئ ذوي الهمم المجاني بالمندرة ، خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٠ حتي الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢،  وذلك دعما من محافظة الإسكندرية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات البسيطة من ذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

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هذا ووجه المحافظ؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة من ذوي الهمم، لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر.

وأوضح الشريف أنه يمكن لأبنائنا من ذوي الهمم التقدم  للمشاركة في المعرض من خلال إرسال رسالة  تحتوي على كافة البيانات (الاسم- الرقم القومي- رقم التليفون- المنتج- صورة المنتج- طريقة عرضه) عبر صفحة الادارة المركزية للسياحة والمصايف على الرابط التالي :
https://www.facebook.com/Alexandria.tourism1

يأتي هذا بعد نجاح المعرض الخيري "باب رزق1" الذي أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة؛ ضمن المبادرة الذي  أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإقامة معارض للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

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