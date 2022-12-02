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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

سامح محمد
سامح محمد

كشف شاب من محافظة الإسكندرية عن عزمه لإنهاء حياته، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك” ادعوا لي ربنا يسامحني.. مبقتش قادر استحمل اكتر من كده".

 

رسالة أخيرة تتصدر السوشيال ميديا

وتابع سامح محمد في رسالته لأصدقاءه وأقاربه: “طمعان فمغفرة ربنا ثم فدعائكم و شفاعتكم ليا، يارب انا حاولت استحمل لاخر لحظة ممكنة وانت عليم بدا فاغفر لي فأنا عبدك الضعيف”.

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وأوصاهم بالدعاء المستمر، وقال: “أتمنى محدش ينساني إن مكنتش معاكم.. نفسي اي حد زعلته او قصرت معاه يسامحني ويدعي لي.. نفسي لما الامام يسالكوا قبل صلاتكم عليا "ما خطبي" اكون فعلا حد كويس وتشهدوا ليا بدا قدام ربنا".

واستكمل: “وصيتي تحضروا جنازتي و متنسونيش كل يوم بدعوة، و ولو كل شهر بـ شِق تمرة صدقة ع روحي، ومتبطلوش صدقات جارية ع روحي و لو بجنيه، واي علم طلعته بفضل من الله لحد يستمر فتعليمه لغيره و يوصيه امانة يكمل صدقة جارية ع روحي”.

وأضاف: “واللي فاكر اي حاجة شرحتها له او Presentation حضره لي ياريت يعرضه بنفسه و هكذا لعلها المنجيه مع دعاكم ومغفرة ربنا”.

رسالة مؤثرة من سامح محمد

ونشر العديد من المقاطع العلمية في مجال الفضاء ودورات تدريبية لتكون صدقة جارية، وأضاف: “أتمنى تكملوا مسيرتي في علوم الفضاء وتخرج عقول مصرية منتجة ذات أثر، مسامح كل الناس، ما عدا ٢ دمروا حياتي بكل ما تحمله الكلمة من معاني وظلموني، آنا اسف مقدما لاي حد اذاه الخبر دا بس غصب عني، صبرت ع قد ما قدرت، اتمني تسامحوني”.

وقال: “عارف اني ممكن كنت مش الصاحب الكويس بالنسبة لك بس اتمني تكون دلوقتي قدرت اي تقصير مني انه غصب عني، رسالتي الأخيرة للناس كلها بشكل عام عشان متكونش مُتفرِّج وبس، لازم كل حاجة بتحصل تبص لنفسك فيها وتشوف ممكن تتعلم ايه منها: راجع كل حرف بتقوله او كل فعل بتعمله، حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا”.

 

وهاجم طبيبان نفسيان بالإسكندرية أنه حين أبدى لأحدهما قراره الأخير كان رده: “بيقولي انت مش مريض نفسي ولا جسدي و فنفس الوقت كاتبله 7 برشامات فاليوم لمدة 3 شهور تقريبا”.

وتابع: “اعملوا شير للبوست فكل مكان و سكرين شوت ليه عشان اخويا هيحاول يلغيه او يقفل الاكونت، فـ مهما طلب منك متنزلهوش او متنزلش السكرين متسمعلوش لو بتحبني فعلا وعايز الناس تدعي لي و متنسانيش.. لو اعضائي سليمة اتبرعوا بيها لله".

الاسكندرية مصر علوم الفضاء صدقة جارية

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