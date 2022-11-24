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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

مجدي محمود وزوجته
مجدي محمود وزوجته آية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لشاب وفتاة في حفل بحضور الأصدقاء والأقارب، ووصفوه بـ "فرح في المنصورة والعروسة حامل".

ظهرت العروس ويبدو أنها في الشهور الأخيرة من الحمل مرتدية فستان أبيض مزين بشرائط باللون الأزرق الفاتح والوردي، وكانت تسير في الممر المخصص للعروس بينما يصطف الحضور على الجانبين.

عروس حامل في المنصورة

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بتتبع الصور، اتضح أنها من حفل خاص أقيم في مدينة المنصورة، لشاب يدعى مجدي محمود، أما العروس فهي زوجته آية.

حفل معرفة نوع المولود

وعن سبب إقامة هذا الحفل، اتضح أنه حفل لمعرفة جنس المولود على طريقة الحفلات الأجنبية، التي يتم الكشف خلالها عن نوع الجنين لأول مرة.

وأثار هذا الفيديو الجدل، نظرا لعدم انتشار إقامة هذه الحفلات في مصر، لكن الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الزوجان الجدل بإقامة حفل جنس المولود.

في يناير 2021 أقام الزوجان حفلا لمعرفة نوع الجنين، وكانا قد رزقا لاحقا بابنتهما الأولى، وقال مصور الحفل محمود الشهاوي في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد" أن هذه المعلومات الخاطئة أثارت غضب الزوجان.

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