انفجار ضخم يستهدف مقر رئيس الوزراء السابق في أفغانستان

وقع انفجار في كابول في مكتب حزب ينتمي إليه رئيس الوزراء الأفغاني السابق غلبدين حكمتيار، وفق ما أعلنت رويترز دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وقبل يومين، قُتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 24 على ألأقل، بجروح جرّاء انفجار وقع في مدرسة في مدينة أيبك بأفغانستان، وفق ما أفاد طبيب في مستشفى محلي.

وقال طبيب في أيبك، الواقعة على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة كابول، إن معظم الضحايا من صغار السن. وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته "جميعهم أطفال وأشخاص عاديون".

وأكد مسؤول محلي أن الانفجار وقع في مدرسة لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

وذكرت طالبان أن 10 طلاب قتلوا وأصيب "كثر" بجروح.

وقال عبد النافع تاكور الناطق باسم وزارة الداخلية "يعمل محققونا وقوات الأمن سريعا لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة التي لا يمكن الصفح عنها".

وأظهرت صور وتسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث منتشرة على أرض المبنى.

وتناثرت سجادات الصلاة والزجاج المحطّم وغير ذلك من قطع الركام في المكان.

وأوضح الطبيب في أيبك أن بعض الجرحى، الذين تعد إصاباتهم خطيرة، نُقلوا إلى مستشفيات تحظى بتجهيزات أفضل في مزار الشريف الواقعة على بعد نحو 120 كلم.

وذكر أن "الأشخاص هنا.. أصيب أكثرهم جرّاء الشظايا وارتدادات الانفجار. كانت هناك بعض الشظايا في أجسادهم ووجوههم".