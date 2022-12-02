عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة بطب أسنان المنصورة: تكريمي من الرئيس فرحة كبيرة وشعور لا يوصف

جومانا مسعد
جومانا مسعد

عبرت جومانا مسعد طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، عن فخرها وسعادتها الشديدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ضمن فعاليات تكريم طلبة جامعة المنصورة الجديدة.


وأضافت جومانا مسعد، خلال تقرير أذاعه برنامج اليوم عبر فضائية dmc، أن الجامعة أخبرتها بتفاصيل تكريمها من الرئيس السيسى ضمن تكريم الطلبة المتفوقين بجامعة المنصورة الجديدة.

 

وأكدت أن الرئيس السيسى يدعم الشباب دائما ويحرص على تكريمهم فى كافة المحافل والمؤتمرات خاصة النماذج المشرفة والمتفوقين فى كافة المجالات، مضيفة: "فرحة كبيرة أوى وشعور ميتوصفتش إنى اتكرم من الرئيس السيسي".

 

 

جومانا مسعد تفاصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصورة جامعة المنصورة الجديدة المتفوقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

بالقانون.. خصم نصف المرتب والفصل من العمل بسبب ضعف أداء الموظفين

تراجع يضرب الذهب عالميًا .. محلل : لا تشترِ مشغولات | نصائح

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

ترشيحاتنا

جمال شعبان يكشف عن أطعمة لـ ضغط الدم المرتفع |موجودة في البيت

متعافون يعالجون المرضى بمركز إدمان شهير بالمقطم |تحريات أمنية تكشف وفاة صادمة

غوريلا عملاق يثير الجدل على فيسبوك في مصر بسبب حمار.. فيديوجراف

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشاب مفلح على يد إسرائيل

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري

عشان أتمتع .. عمر كمال يكشف سرًا صادمًا يمنعه عن الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج ساحر .. طفلة تقلد شخصية الخالة نوسة لـ محمد هنيدي

بعد فستانها الأخير..إطلالات غريبة لـ مايا دياب تضعها في مرمى النقد.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

فوائد خارقة لـ حبوب العدس البني تعالج مرضا خطيرا| تعرف عليها

فيديو

جورج قرداحي يكشف حقيقة إفلاسه وتغيير ديانته في أول ظهور بعد استقالته

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

سر الشباب.. صور ميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الزمالك بعد تحطيم مدرجات برج العرب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ