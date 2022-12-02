طالبة بطب أسنان المنصورة: تكريمي من الرئيس فرحة كبيرة وشعور لا يوصف

عبرت جومانا مسعد طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، عن فخرها وسعادتها الشديدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ضمن فعاليات تكريم طلبة جامعة المنصورة الجديدة.



وأضافت جومانا مسعد، خلال تقرير أذاعه برنامج اليوم عبر فضائية dmc، أن الجامعة أخبرتها بتفاصيل تكريمها من الرئيس السيسى ضمن تكريم الطلبة المتفوقين بجامعة المنصورة الجديدة.

وأكدت أن الرئيس السيسى يدعم الشباب دائما ويحرص على تكريمهم فى كافة المحافل والمؤتمرات خاصة النماذج المشرفة والمتفوقين فى كافة المجالات، مضيفة: "فرحة كبيرة أوى وشعور ميتوصفتش إنى اتكرم من الرئيس السيسي".