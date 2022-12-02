خبير اقتصادي: القوانين الجديدة الخاصة بكورونا تم تعديلها في مدينة جوانزو الصينية

قال أحمد حامد الخبير الاقتصادي، إن مدينة جوانزو الصينية بدأت تفتح بأكملها، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بفيروس كورونا تم تعديلها وأصبح التعامل كما كان في السابق.

وأضاف أحمد حامد، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أنه مع انتشار حالات الكورونا في بعض الأماكن بالصين، بدأت الحياة تعود من جديد، وخاصة بمصانع التنين الآسيوي.

وينقل أحمد حامد، على صفحة "كوكب الصين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التطورات والأحداث اليومية، بجانب الخبرات الصناعية، وأسرار التصنيع؛ وكذلك أسباب تقدم المنظومة الصناعية الصينية.

وأوضح أحمد حامد، أن مدينة جوانزو التي تقع جنوب الصين تعد من أكثر المُدن الصينيّة اشتهارا بالتجارة، حيث تُعد البوابة الاقتصادية التي يقصدها أغلب تجار العالم، وخاصة المستوردين العرب الذين يترددون عليها بشكل كبير.

جوانزو الصينية مدينة تجارة الجُملة

وأكد أحمد حامد، أن جوانزو الصينية تعد مدينة تجارة الجُملة، حيث تتوافر بها كافة المنتجات من أثاث ومفروشات، ووحدات إنارة، وتجهيزات مكتبيّة، ومطابخ، وتجهيزات العدد الصناعيّة، وتجهيزات الشركات وبأسعار مُنافسة جداً.

