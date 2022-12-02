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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ البحر الأحمر: انتهينا من إنشاء أول مدينة للحرفيين للقضاء على العشوائيات

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لديها مخطط عام لمدينة الغردقة يستهدف إعادة الوجه الجمالي والقضاء على العشوائيات، وذلك من خلال افتتاح مجمع خدمات الدهار الجديد،  الذي يعد أول سوق حضاري ونموذجي في المدينة، بهدف إخلاء سوق الدهار القديم ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد وضم جميع الباعة به.

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وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنشأنا السوق الجديد في موقع متميز لتسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث تم إنشاءه بالقرب من موقف سيارات، لافتا إلى أن تصميم السوق يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة.

 

نستهدف نقل جميع الورش الحرفية خارج نطاق المدينة

 

تابع محافظ البحر الأحمر، أن نستهدف حاليا نقل جميع الورش الحرفية خارج نطاق المدينة، وتم الانتهاء من إنشاء مدينة للحرفيين خارج المدن تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات لإعادة الوجه الجمالي للمدينة. 
 

عمرو حنفى البحر الأحمر الغردقة سوق حضاري عبدالفتاح السيسي

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