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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ البحر الأحمر: 90% من حوادث الطرق تعود لأخطاء بشرية.. فيديو

اللواء عمرو حنفي،
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر


كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل  حادث أتوبيس رأس غارب الذي راح ضحيته 13 شخصًا، وأسفر عن 30 مصابًا ، مشيرا الى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث مرفوع كفاءته بشكل ممتاز.

وأضاف" حنفي " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة ETC " اليوم الاحد ، أن أحد مصابي الحدث أخبره بأن سائق الأتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة، واصطدم بمقطورة السيارة النقل ، موضحا أنة  استمع إلى المصابين في حادث وقالوا أن سائق الأتوبيس دخل في العربية النقل  ولا توجد شبورة على طريق الزعفرانة كما أنه في ذات الوقت  الطريق مزود بكاميرات مراقبة .

 

تعود لأخطاء بشرية

واوضح  "محافظ البحر الاحمر" ،  أن 90% من حوادث الطرق  تعود لاخطاء بشرية وعلى الجميع إنتظار تحقيقات النيابة   والطريق كفاءته عالية  وأنه شخصياً يستخدمه بإستمرار، مقدما العزاء لأسر ضحايا حادث أتوبيس رأس غارب. 

رأس غارب البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مصر حوادث الطرق

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