محافظ البحر الأحمر: 90% من حوادث الطرق تعود لأخطاء بشرية.. فيديو



كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حادث أتوبيس رأس غارب الذي راح ضحيته 13 شخصًا، وأسفر عن 30 مصابًا ، مشيرا الى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث مرفوع كفاءته بشكل ممتاز.

وأضاف" حنفي " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة ETC " اليوم الاحد ، أن أحد مصابي الحدث أخبره بأن سائق الأتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة، واصطدم بمقطورة السيارة النقل ، موضحا أنة استمع إلى المصابين في حادث وقالوا أن سائق الأتوبيس دخل في العربية النقل ولا توجد شبورة على طريق الزعفرانة كما أنه في ذات الوقت الطريق مزود بكاميرات مراقبة .

تعود لأخطاء بشرية

واوضح "محافظ البحر الاحمر" ، أن 90% من حوادث الطرق تعود لاخطاء بشرية وعلى الجميع إنتظار تحقيقات النيابة والطريق كفاءته عالية وأنه شخصياً يستخدمه بإستمرار، مقدما العزاء لأسر ضحايا حادث أتوبيس رأس غارب.