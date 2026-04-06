يستقبل نابولي نظيره ميلان مساء اليوم الإثنين، على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، في قمة مرتقبة بين فريقين يتنافسان على مراكز الصدارة.

موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا».

ويدخل نابولي المباراة بطموح تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على فرق القمة، متمسكًا بحظوظه في المنافسة على اللقب مع اقتراب نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى ميلان، أحد أبرز المنافسين على الصدارة، إلى الخروج بالنقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في الوصافة وملاحقة إنتر ميلان المتصدر، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق في القمة.

ويخوض الروسونيري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الفوز المثير على تورينو، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة نابولي في واحدة من أقوى مباريات الجولة.