حبس 3 أشخاص أجبروا سيدات على توقيع إيصالات أمانة بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص بأحد المجمعات التجارية وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها الحقيقية.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز 3 سيدات وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز 3 أشخاص بأحد المجمعات التجارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع كلٍ من (3 مندوبات مبيعات) وأفادوا بتضررهن من كلٍ من (​موظف - مشرف أمن - موظفة .. جميعهم يعملون بالمجمع التجارى محل الواقعة) لقيامهم بإحتجازهن داخل أحد المكاتب الإدارية بالمجمع التجارى المشار إليه ، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بإجمالى 6 إيصالات تقدر بمبلغ مالى مليون وخمسمائة ألف جنيه، والإستيلاء منهن على 3 هواتف محمولة لإتهامهن بسرقة بعض المتعلقات من داخل المجمع التجارى ، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحهن .

وبتاريخ اليوم التالى حضر المجنى عليهن بصحبة أهليتهم لإنهاء الخلاف والتحصل على الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة إلا أنهم رفضوا فقاموا بالإبلاغ.

تم بإرشاد المتهمين ضبط 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليهن وكذا الهواتف المحمولة المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات.