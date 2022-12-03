عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

السيول والأمطار تهدد الجنوب.. كيف نجحت الدولة في حماية شلاتين من الغرق؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت عدة مناطق متفرقة بمدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر، 24 نوفمبر 2022، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مما أدى إلى وجود تراكمات لكميات كبيرة من المياه بالشوارع وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار.

جهود حماية مدينتي حلايب وشلاتين

وحذرت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على جنوب المحافظة، تشمل مدينتي شلاتين وحلايب، وذلك حسب تعليمات هيئة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس، وناشد بيان للمحافظة وقتها قائدي المركبات توخي الحذر على الطرق الداخلية والخارجية.

وتلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر.

وأظهر التقرير الدور الهام لأعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وصرح سويلم، بأن أعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة بمحافظة البحر الأحمر نجحت في حماية مدينة شلاتين من الآثار التدميرية للسيول، حيث تمكنت أعمال الحماية والمتمثلة في 2 بحيرة صناعية و2 حاجز ترابي من حماية المدينة، وحصاد كمية من المياه تقدر بحوالي 6.50 مليون متر مكعب البحيرة (ب 1) بوادي حوضين، الأمر الذي أسهم في حماية المدينة وبنيتها التحتية من السيول الجارفة.

txt

حالة طوارئ بالبحر الأحمر مع توقعات سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم

txt

أمطار غزيرة متوقعة على حلايب وشلاتين خلال الثلاثة أيام المقبلة

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وأشار سويلم، إلى زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كإحدى النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأة لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأوضح أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وتابع: “كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركزا للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب “واتساب” يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول”. 

واستطرد: “كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية”.

txt

وزير الري: وضعنا قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية

txt

أمطار علي حلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر

كيف نستفيد من زيادة كمية الأمطار؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير في الإسراع من الظواهر الطبيعية وبالتالي عدم الانتظام المناخي، مثل زيادة كميات هطول الأمطار عن الكميات الطبيعية في مدة قصيرة.

وأضاف كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما حدث مؤخراً في حلايب وشلاتين مثال كبير على التأثير السلبي للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن ذلك الحزام المصري يستقبل باستمرار كميات من الأمطار في نفس التوقيت من العام، ولكن من المرشح أن تزداد باتجاه الشمال مع الوقت، وذلك بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح أن الأمر سيكون أكثر خطورة إن لم يتم الاستفادة الصحيحة من هذه الكميات الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة صرف كميات كبيرة من الاموال لإقامة بحيرات تقوم بتجميع هذه المياه للاستفادة منها في الشرب أو أيضاً في القطاع الزراعي، حيث يستهلك كميات كبيرة من المياه، أو عن طريق توجيه هذه المياه لنهر النيل مباشرة.

شلاتين حلايب البحر الأحمر وزير الموارد المائية والرى هاني سويلم سقوط امطار الطقس هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

هل من تأخر رزقه مبتلى أم مغضوب عليه؟.. رد عجيب للإفتاء

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير الري: وضعنا قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية

حالة طوارئ بالبحر الأحمر مع توقعات سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم

أمطار خفيفة على حلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر

ترشيحاتنا

مفيش عظام بالقفص الصدري ومنزلها مسكون.. صدمات فى حياة حورية فرغلى

بحضور وزراء ومسئولين.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ 51

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

ما حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟ دار الإفتاء ترد

الصحة تختتم عام 2022 بإطلاق حملة حقك تنظمي بــ 25 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ