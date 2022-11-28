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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة طوارئ بالبحر الأحمر مع توقعات سقوط أمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، استمرار حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة بمدن الجنوب.

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وأصدر "حنفى" تعليماته لكافة رؤساء الوحدات المحلية، برفع حالة الطوارئ ومراجعة كافة التمركزات الخاصة بكل مدينة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار الأجواء الغائمة على معظم الأنحاء، يتساقط منها أمطار عشوائية على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد قد تصل إلى القاهرة ليلا تكون خفيفة.

 

وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة على الصحراء الغربية "سيوة"، وجنوب محافظة البحر الأحمر خاصة بمدن حلايب وشلاتين ومرسى علم، على أن يسود طقس لطيف نهارا على شمال البلاد مائل للبرودة ليلًا.

وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، كما أصدرت تعليمات إلى كل الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

 

وبدورها أعلنت موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بكل موانيها، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن جانبه أصدر اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الأرصاد الجوية مجلس الوزراء حالة الطوارئ

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