فصل الكهرباء عن مدينة القصير بالكامل.. اعرف المواعيد ومتى تعود الخدمة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل، وذلك اليوم السبت، لمدة 3 ساعات.

وأشارت الوحدة المحلية للمدينة، إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل، اليوم السبت ، من الساعة 6 وحتى 9 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية لمحطة المحولات.

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.