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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة بـ عدة مناطق بـ الشلاتين في البحر الأحمر | شاهد

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهدت عدة مناطق متفرقة بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما ادى إلى وجود تراكمات لكميات كبيرة من المياه بالشوارع وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار.

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وحذرت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على جنوب المحافظة، تشمل مدينتي شلاتين وحلايب، وذلك حسب تعليمات هيئة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس.

وناشد بيان للمحافظة قائدى المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية.

فيما بدأت فرق التشغيل والصيانة وفريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه البحر الأحمر في سحب تجمعات مياه الأمطار بمدينة الشلاتين حيث تعرضت المدينة لسقوط الأمطار الغزيرة وعلي الفور تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة وتواصل فرق التشغيل والصيانة العمل طوال ٢٤ ساعه بنظام النوبتجيات لحين الانتهاء من سحب مياه الأمطارو في ذات السياق تواصل الشركة اعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بجميع مدن المحافظة.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما ادى إلى وجود تراكمات لكميات كبيرة من المياه بالشوارع وتحولها لسيول بمنطقة وادي حوضين وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار.

وحذرت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على جنوب المحافظة، تشمل مدينتي شلاتين وحلايب، وذلك حسب تعليمات هيئة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس.

البحر الأحمر هيئة الأرصاد الجوية محافظة البحر الاحمر سقوط الأمطار الشلاتين امطار غزيرة

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