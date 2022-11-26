فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في منطقة الدهار بمدينة الغردقة، اليوم السبت، لصيانة المحولات.

وأشارت إدارة أزمات المحافظة، إلى أنه سيتم فصل الكهرباء السبت، عن البنك الأهلي، وبنك مصر فرع الدهار، ومنطقة نجع البورة، وذلك من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.