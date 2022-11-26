عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. اعرف المواعيد والأماكن

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،  فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في منطقة الدهار بمدينة الغردقة، اليوم السبت،  لصيانة المحولات.

أمطار غزيرة بـ عدة مناطق بـ الشلاتين في البحر الأحمر | شاهد

تصوير 26 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بمدينة رأس غارب

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في الدهار بالغردقة .. السبت المقبل

توقف ضخ المياه إلى «مشربية» مدينة القصير.. غدا الجمعة

جنايات البحر الأحمر تقضى بالحبس عامين لمحامٍ بتهمة التزوير فى أوراق رسمية

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية

أمطار غزيرة متوقعة على حلايب وشلاتين خلال الثلاثة أيام المقبلة

فتيات الغردقة يحصدن المركز الأول بتصفيات كرة اليد بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

وأشارت إدارة أزمات المحافظة، إلى أنه سيتم فصل الكهرباء السبت، عن البنك الأهلي، وبنك مصر فرع الدهار، ومنطقة نجع البورة، وذلك من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات. 

 

 

فصل الكهرباء متكرّر للصيانة

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

فصل التيار الكهربائي البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر فصل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

فصل الكهرباء عن مدينة القصير بالكامل.. اعرف المواعيد ومتى تعود الخدمة

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 11 دولة أوروبية

أمطار غزيرة بـ عدة مناطق بـ الشلاتين في البحر الأحمر | شاهد

البحر الأحمر تشارك بـ 5 عرائس أيتام في حفل الزفاف الجماعي بأسيوط

تصوير 26 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بمدينة رأس غارب

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في الدهار بالغردقة .. السبت المقبل

توقف ضخ المياه إلى «مشربية» مدينة القصير.. غدا الجمعة

جنايات البحر الأحمر تقضى بالحبس عامين لمحامٍ بتهمة التزوير فى أوراق رسمية

ترشيحاتنا

مكسب أسبوعي صغير.. تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية

يقوي العلاقة بين الزوجين.. الإفتاء: احرصا على هذا الأمر ولو مرة في اليوم

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. اعرف المواعيد والأماكن

وفاة سيد جوهر نائب رئيس الترسانة الأسبق

يجهلها كثيرون .. 6 عادات خاطئة تدمر الأسنان مبكرا قبل الشيخوخة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ