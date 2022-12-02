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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وزير الري: وضعنا قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية

محطة السلام الرئيسية
محطة السلام الرئيسية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن أعمال الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢.

 

وأوضح سويلم أنه تم إنشاء محطة السلام الرئيسية بـ(٧) وحدات بتصرف ١١ م٣/ ثانية للوحدة، وذلك ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة برفع ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة.

وروعي في تصميم المحطة أن تكون بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة، ويتكون مبني المحطة من عنبر الطلمبات وموزع الجهد المنخفض وبادئ حركة وموزع الجهد المتوسط بالإضافة الي غرفة المراقبة والتشغيل والتحكم، حيث تم تزويد المحطة بنظام تحكم آلي في التشغيل من خلال استخدام أحدث أجهزة التحكم المبرمجة بما يضمن سلامة التشغيل للمعدات بالمحطة، كما أن نظام التشغيل مزود بأجهزة إنذار في حالة حدوث أعطال، ويتم تغذية المحطة من أكثر من خط تغذية كهربية لضمان استمرارية عمل المحطة دون توقف، كما تشتمل إنشاءات المحطة على مبني اداري ومخازن ومبني سكني للعاملين ومسجد. 

وأشار سويلم إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة اعتمادا علي قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

جدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر، وإنشاء (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة السلام الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء ٧ كباري، و(٦) سحارات، و(٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارئ، و(٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....). 

 

هاني سويلم وزير الموارد المائية أيمن السيد محطة السلام الرئيسية بورسعيد

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