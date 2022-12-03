امعة المنصورة: لدينا 14 كلية مختلفة على مساحة 127 فدانا

كشفت المهندس لميس معوض مسؤلة مشروع جامعة المنصورة الجديدة، إمكانيات جامعة المنصورة، مؤكدة أن الجامعة موجودة في المرحلة الثانية من المدينة.

وأضافت لميس معوض، في مداخلة هاتفية مع الأعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج الأولى، للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الجامعة مساحتها ١٢٧ فدان، وفيها ١٤ كلية مختلفة، لافتا إلى أن تم تشغيل الجامعة وباقي مراحل على العمل بشكل كامل.

تعليم مرتبط بالحياة العملية

وتابع المهندس لميس معوض مسؤلة مشروع جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة واحدة من الجامعات التي تقدم تعليم مرتبط بالحياة العملية.

