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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امعة المنصورة: لدينا 14 كلية مختلفة على مساحة 127 فدانا

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة

كشفت المهندس لميس معوض مسؤلة مشروع جامعة المنصورة الجديدة، إمكانيات جامعة المنصورة، مؤكدة أن الجامعة موجودة في المرحلة الثانية من المدينة.

 

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جامعة المنصورة الجديدة تتميز بعبقرية المكان وتساهم في نهضة التعليم.. فيديو

وأضافت لميس معوض، في مداخلة هاتفية مع الأعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج الأولى، للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الجامعة مساحتها ١٢٧ فدان، وفيها ١٤ كلية مختلفة، لافتا إلى أن تم تشغيل الجامعة وباقي مراحل على العمل بشكل كامل.

 

تعليم مرتبط بالحياة العملية

 

وتابع المهندس لميس معوض مسؤلة مشروع جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة واحدة من الجامعات التي تقدم تعليم مرتبط بالحياة العملية. 
 

المنصورة الجديدة اخبار التوك شو لميس معوض مدينة المنصورة المنصورة

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