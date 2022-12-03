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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي طلبة: كولر يحتاج لبعض التدعيمات في الأهلي

صدى البلد

أكد مجدي طُلبة نجم الأهلي والزمالك السابق أن الأهلي مازال في حاجة إلى التدعيمات في شهر يناير المقبل.


قال مجدي طلبة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي مازال في حاجة إلى تدعيمات في شهر يناير وفترة الراحة قبل انطلاق الدوري كانت نقطة فارقة لصالح الفريق". 

الاهلي يحتاج تدعيم.. 

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وأضاف: "الأهلي يحتاج للتدعيم في مركز الجناحين فضلا عن لاعب بديل لعلي معلول خاصة مع زيادة ضغط المباريات ودخول المنافسات الأفريقية" 
وواصل: "كنت رافضا لطريقة لعب موسيماني وكذلك لاسارتي وكذلك ريكاردو سواريش، الذين يعتمدون على دفاع المنطقة، الأهلي ليس من تلك المدارس". 


وختم حديثه قائلا: "لم يكن هناك فرقا في الأداء مع مانويل جوزيه سواء داخل مصر أو خارج مصر، مارسيل كولر أدائه الهجومي مبشر مع الأهلي ويحتاج لتدعيمات أخرى كي يظهر بشكل أفضل"

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