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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدَّمت الإعلامية لميس سلامة تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 3 -12-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب  بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، في أسواق الصاغة.   

سعر الذهب اليوم 

 

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1789 جنيهًا للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1565 جنيهًا.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1341 جنيهًا للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 12520 جنيها.
     
اسعار الذهب الذهب الإعلامية لميس سلامة اسعار الذهب اليوم توك شو

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