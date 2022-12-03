ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21| فيديو

قدَّمت الإعلامية لميس سلامة تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 3 -12-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.



ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، في أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم