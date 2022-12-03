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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تختتم عام 2022 بإطلاق حملة حقك تنظمي بــ 25 محافظة

حقك تنظمي
حقك تنظمي

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» وذلك بـ 25 محافظة على مستوى الجمهورية، بدءاً من اليوم السبت وحتى 22 ديسمبر الجاري.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

 

وأضاف أن الحملة تقدم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجميع إدارات محافظات «الجيزة، والقاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، وشمال سيناء، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح، والشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والوادي الجديد».

 

وتابع «عبدالغفار» أن الحملة تنطلق في المحافظات المستهدفة على مرحلتين، وتكون أولهما خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، بينما تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 18 وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث يتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل.

 

ومن جانبه، نوه الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بمحافظة أسيوط بداية من يوم 15 ديسمبر  الجاري وحتى مارس 2023، من خلال عمل تغطية سكانية لمتابعة السيدات وتوفير الخدمة في منازلهن، سواء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير المستخدمات، مشيراً إلى استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم والتي بدأت شهر أكتوبر الماضي.

 

وأفاد «عباس» بأن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إن الحملة ستنفذ بجميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة التي تجوب الأماكن النائية وقرى «حياة كريمة» وبمشاركة جميع فرق الإشراف بالمديرية والإدارات ومسئولي الإعلام والرائدات ومقدمي الخدمة المدربين وأخصائيي النساء لتقديم كافة خدمات صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والسونار.

وتابعت «عبدالمجيد» أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، وذلك حرصاً على دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، وكذلك رفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، خاصةً قرار الإنجاب.

صحة الأسرة الصحة الانجابية حقك تنظمي ديسمبر الاسكندرية

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