رئيس جامعة المنصورة يودع قافلة جسور الخير 16

قام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بتوديع أعضاء قافلة "جسور الخير (16)" الطبية الشاملة التي انطلقت مساء الجمعه متوجهة إلى محافظة مطروح متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.

وستقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة سيوة بمحافظة مطروح بالتعاون مع جامعة مطروح، وكذلك مشاركة فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمراراً لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018م.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة مطروح حتى يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري

وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور السيد مصطفى النجار - رئيس جامعة مطروح، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة فاركو للأدوية.

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