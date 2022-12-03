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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ينتصر على بوتين.. تصريح غريب لمسئول جمهوري سابق

بايدن
بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت جينجريتش إن على الجمهوريين "التوقف عن التقليل من شأن" الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لأنه يفوز في المعركة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.


وذكر جينجريتش على موقعه على الإنترنت : "إن عداء المحافظين لإدارة بايدن بشروطنا يعمينا عن مدى فعالية بايدن بشروطه".

جينجريتش

تابع "نحن لا نحب بايدن كثيرًا ، فنحن نركز بشكل تافه على صعوبات التحدث لدى بايدن ، وأحيانًا السلوك الغريب له ، وهفوات تصدر منه بسبب عيوب الذاكرة الواضحة والعيوب الشخصية الأخرى. نفورنا منه وسياساته يجعلنا نقلل من شأنه ومن الديموقراطيين ".

علق على كلمات جينجريتش البيت الأبيض، حيث غرد رون كلاين ، رئيس موظفي جو بايدن : "ليس عليك أن تأخذ كلامي من أجلها بعد الآن".

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تسبب كلام جينجريتش أيضًا في حالة جدل بين المعلقين في واشنطن ، ويرجع ذلك جزئيًا ، كما قال موقع أكسيوس ،إلى  "إن زعيم اليمين الجديد للحزب الجمهوري في حقبة التسعينيات [يجادل] بأن جو بايدن ليس مجرد فائز - ولكنه نموذج يحتذى به".

كان جينجريتش محاربًا حزبيًا شرسًا منذ دخوله الكونجرس ، في عام 1979 ، ثم قاد الاتهامات ضد بيل كلينتون ، بصفته رئيسًا للمجلس، وبلغت ذروته في محاولة فاشلة لعزل بيل كلينتون الديموقراطي عن طريق المساءلة.

وقال جينجريتش لأكسيوس : " لقد صدمني بايدن ، أنه أكثر نجاحًا بكثير مما كنا نعتقد ".

بلغ بايدن 80 عامًا مؤخرًا. وقال إنه سيستغل عطلة عيد الميلاد ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.

قارن جينجريتش (79 عاما) بايدن برؤساء أمريكا السابقين، بدوايت أيزنهاور ورونالد ريجان.

قال جينجريتش إن ريجان وأيزنهاور "تم التقليل من شأنهما، وبالتالي تمتعا بنجاح كبير.

تابع جينجريتش ، "لقد حقق بايدن شيئًا مشابهًا" ، من خلال الحصول على "أغلبية ضيقة بشكل مذهل من أربعة أصوات في مجلس النواب الأمريكي وتعادل بنسبة 50-50 في مجلس الشيوخ، وسلسلة من مشاريع القوانين الناجحة ".

كما اتهم جينجريتش بايدن باتباع "استراتيجية استقطاب الأمريكيين ضد مؤيدي دونالد ترامب"، حيث تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 950 منهم بشأن أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول التي قاموا بها بعد هزيمة الرئيس السابق في عام 2020 - .

لكن جينجريتش أعطى الفضل لبايدن في التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية في فترة ولايته الأولى في السلطة. قال إن الرئيس "شن حربًا بحذر في أوكرانيا بدون قوات أمريكية ... ساعدت الأسلحة الأمريكية والمساعدات المالية في شل ما كان يعتقد أنه سيكون نصراً سهلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

قال جينجريتش إن النتيجة كانت أن "فريق بايدن أجرى في الشهر الماضي واحدة من أفضل الانتخابات في التاريخ".

نصح جينجريتش الجمهوريين "بإلقاء نظرة أعمق بكثير على ما نجح فيه بايدن وما لم ينجح في عامي 2020 و 2022" ، حيث يستعدون لمواجهة "بايدن المرشح الديمقراطي للمرة الثانية الذي لا مفر منه تقريبًا".

وفقًا لـأكسيوس ، يعتقد جينجريتش أن بايدن سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة"أعتقد أن شيئين فقط يمكنهما أن يوقفاه: اعتلال الصحة أو جيل" ، مشيرا بذلك إلى السيدة الأولى.

 

 

 

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