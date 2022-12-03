جسده يرفض "الكيماوي"| عاجل.. تدهور الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تدهور الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه، وعدم استجابة جسده للعلاج الكيميائي.

وكان بيليه نُقل الأسبوع الماضي للمستشفى، وسط تأكيده ونجلته أنه فقط يقوم بفحص روتيني خاص بعلاجه، وتأكيد تقارير صحفية كشبكة “ESPN” تدهور حالته الصحية وتورم جسده.

وبحسب صحيفة " فولها دي ساو باولو" البرازيلية، فأن الأطباء قرروا تعليق علاجه الكيميائي، لعدم استجابه جسد بيليه للعلاج في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، ووضعه في العناية المركزة.

ووفقًا لذلك، يتلقى بيليه الرعاية التلطيفية فقط - على سبيل المثال دواء للألم وضيق التنفس، وبعض المسكنات لتخفيف الألم.

وتشمل الرعاية التلطيفية علاج الأشخاص المصابين بمرض متقدم ومتوسط ​​عمر متوقع محدود، عندما يفقد الأطباء الأمل في إنقاذ حياة المريض.

ويعاني الأسطورة البرازيلية بيليه من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، حيث تم اكتشاف ورم سرطاني في القولون العام الماضي.

ويعد الأسطورة بيليه أحد أفضل اللاعبين البرازيلين على مدار التاريخ في عالم كرة القدم، والذي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية.