تصنيع الحافلات محليًا.. برلماني: وزارة النقل تراعي البعد البيئي فيما يخص تطوير المنظومة

ذكي وصديق للبيئة

أشاد النائب مصطفى محمود عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتركيز القائم تجاه توطين الصناعة المحلية باعتبار ذلك أحد أهم أهداف خطة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن قطاع الصناعة يلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتحول لدولة مصنعة منتجة تنافس عالميًا.

و أضاف “ محمود” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن قيام وزارة النقل بالعمل علي تصنيع حافلات النقل الجماعي محليا، يأتي ضمن جهودها في تنفيذ العديد من المشروعات المرتبطة بالنقل الذكي الحديث وأبرزها القطار الكهربائي والأتوبيس الترددي BRT، بما يهدف إلي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقا للمقاييس العالمية.

نقل صديق للبيئة

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أن وزارة النقل تراعي جيدا تطبيق البعد البيئي فيما يخص تطوير منظومة النقل، وذلك من خلال إيجاد وسائل نقل صديقة للبيئة وهو ما يعرف بـ “ النقل الأخضر” والذي يدعم تقليل الإنبعاثات الهوائية الضارة حيث يعد ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية.

وتابع البرلماني، ومن ناحية أخري تسعي الوزارة في تنفيذ مختلف مشروعاتها في توقيت قياسي من خلال ضغط الجداول الزمنية للإنتهاء من أعمال التنفيذ ، معقبا “ بنسابق الزمن لمواكبة التطورات السريعة بالعالم ولتقديم خدمات متميزة للمواطن”.

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على الاعتماد على التصنيع المحلي لحافلات النقل الجماعي ومنع استيرادها من الخارج.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بوزارة النقل، أن الاعتماد على مكون التصنيع والتجميع المحلي جاء بناءا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لزيادة الدفع بالتصنيع المحلي لوسائل النقل.

جاء ذلك خلال توقيع عقد توريد 100 أوتوبيس ترددي BRT، بحضور وزيري النقل المهندس كامل الوزير وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت.



وقال الوزير، أن التصنيع المحلي لوسائل النقل الجماعي يوفر العملة الصعبة، وفرص العمل، موضحا أن التصنيع المحلي سيمكن الدولة من فتح أسواق تصدير إلى الخارج، خاصة شمال إفريقيا والدول العربية.

ويخدم الأتوبيس الترددي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم منع عمل الميكروباص أعلى الدائرى، مع السماح له فقط بالمرور دون استخدام المحطات أعلى الدائرى ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، بديلًا للميكروباص، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.