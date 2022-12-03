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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وسيم السيسي : نحن أحفاد الفراعنة العظماء | فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن مينا موحد القطرين قام بإنشاء عاصمة عظيمة جدًا، وأنشأ حولها سور بصورة مماثلة لسور الصين العظيم لحماية العاصمة، وأطلق عليها "العاصمة ذات الأسوار البيضاء"، وبعد ذلك تم إنشاء القاهرة، وسميت بـ "القباضة على الأرضين" أي الشمال والجنوب. 


وأضاف وسيم السيسي ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التحولات الكبرى تشهد امتداد عمراني لمنع التكدس والازدحام، وهذا ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة مثل  المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لحل جذري لمشكلة العشوائيات، وأزمات الازدحام. 


ولفت إلى أن الآلة ظهرت في الثورة الصناعية التي أدت لطرد مئات من العمل، وفي هذا الوقت تدخلت الكنيسة، و  وطالبت بعدم استخدام الآلة، لأنها تحل محل العامل، ووصفت الآلة بانها عبارة عن شيطان.  


وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست انجازًا ولكنها إعجاز بمعنى الكلمة، معقبًا: "ما حدث في العاصمة الإدارية، يحدث في 30 عامًا وليس عدة سنوات بسيطة، وهذا يدل على وجود أفق واسع، ونظرة مستقبلية شاملة".


 وأشار إلى أن كلمة الحضارة تعني رقة التعامل مع الآخر، لافتَا إلى أن المصري القديم لم يكن رقيقًا في التعامل مع الإنسان فقط، ولكنه كان رقيقًا في التعامل مع الحيوان والنبات، معقبًا: "المصري كان يحترم الحياة بكافة أشكالها"


وأضاف أن 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة،  و87.6% من جينات المصريين تحتوي على جينات توت عنخ آمون،  معقبًا: "نحن أحفاد الفراعنة العظماء" .


 وأشار إلى ان  تغيير المصريين، سببه  الثقافة الواردة على مصر من الخارج، معقبًا: "المصري جاء من الخارج بالحجاب والنقاب، ..ده شغل  الصهيونية العالمية بهدف تقسيم مصر، وتفتيت المجتمع".

العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي نشأت الديهي العلمين الجديدة المصرى القديم

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