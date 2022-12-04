دعاء الفجر للرزق مكتوب وقوي جدا

دعاء الفجر للرزق .. اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا الكلمات حديث نبوي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رسول الله لا ينام بعد الفجر، وعندما يبدأ المسلم يومه سعيًا للرزق من بعد أدائه لصلاة الفجر سيبارك الله عز وجل في رزقه وفي يومه، ونصح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقال لها بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه البيهقي.. ومن أفضل دعوات الفجر دعاء الفجر للرزق الذي سنتحدث عنه في السطور التالية.

دعاء الفجر للرزق

دعاء الفجر للرزق اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وإغنني بفضلك عنمن سواك ، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وإرزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ما بشرنا بما يسُرنا وكف عنا ما يضرنا وإبعد عنا كل شئ يؤذينا، حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلي الله لراغبون ، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{26} تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ومن دعاء الفجر للرزق رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً ، اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله .

دعاء الفجر للرزق والفرج

دعاء الفجر للرزق والفرج الاكثار من الاستغفار استغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ، اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ،

اللهم زدني نوراً واعطني نوراً واجعل لي نوراً وصلَّى اللَّه على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ وسلَّم. اللّهُمّ زيّنّي فيه بالسّتر والعفاف واستُرني فيه بلباس القُنُوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمنّي فيه من كُلّ ما اخافُ بعصمتك ياعصمة الخائفين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه ” رواه البخاري .

و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر ” رواه مسلم اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

دعاء للرزق قوي جدا

دعاء للرزق قوي جدا اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً ، اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله ، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة و قبل الموت توبة ، و بعد الموت دخول الجنة ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين لك ، و توفنا مسلمين تائبين يا الله .

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ)من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، (اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ)،من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازاً من النار إن مات في يومه. (لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ،من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ ، اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين .

دعاء الفجر مستجاب

دعاء الفجر مستجاب اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ. لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”

“اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحدبد و يا منجز الوعيد ، و يا من هو كل يوم في أمر جديد ، اخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير ، اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله ، ولا تكلني إلى حولي و قوتي ، و ارحم عجزي فقد ضاق صدري ، وتاه فكري و تحيرت في أمري يا أرحم الراحمين ، و أنت الأعلم سبجانك بسري و جهري ، و المالك لنفعي و ضري ، و القادر بقدرتك على تفريج أمري و تيسير عسري” .

” اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، و يا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق ، بك أدفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، ربّ لا تحجب دعوتي ، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي و قوّتي ، و ارحم عجزي فقد ضاق صدري ، و تاه فكري وتحيّرت في أمري .

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ، اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُك، سيِّدُ الاستغفارِ اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.