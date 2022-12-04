بيليه يوجه رسالة لـ محبيه بشأن تدهور حالته الصحية

حرص أسطورة كرة القدم بيليه علي طمئنه الجماهير علي صحته بعد انباء تدهور حالته الصحية خلال صراعه مع مرض السرطان .

وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولديَّ الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها".



وأضاف: "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم ، شكرًا جزيلًا لكم على كل شيء".

جاء ذلك بعد تناول تقارير صحفية، بشأن تطورات مفاجئة للحالة الصحية، للأسطورة البرازيلية بيليه.

ووفقاً لما نشرته وكالة رويترز أن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أكدت أن الأسطورة البرازيلية بيليه ما زال في حالة مستقرة بعد دخوله المستشفى هذا الأسبوع.



وأضافت المستشفى أن الأسطورة البرازيلية بيليه يستجيب جيدا للعلاج بعد تشخيص إصابته بعدوى تنفسية هذا الأسبوع وأن حالته لم تتدهور في آخر 24 ساعة.

وكان بيليه نُقل مؤخراً إلى المستشفى في إطار علاجه من مرض السرطان.

مرض بيليه



وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن الأسطورة البرازيلية بيليه تحت الرعاية المُلطفة بعدما لم يعد العلاج الكيماوي يأتي بالنتائج المتوقعة.