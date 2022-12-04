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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 6 آلاف لتر سولار مدعم معبأ داخل تانكات في حملة بالغريية

سولار
سولار

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 6 آلاف لتر سولار مدعم معبأ داخل تانكات حديدية، داخل مصبغة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له وبدون تصريح من الجهات المختصة.

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وكيل تموين الغربية: توريد 44 ألف طن أرز شعير بالصوامع والمخازن

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، من ضبط صاحب مصبغة لتجميعه 6000 لتر سولار بداخل 2 تانك حديدي، لاستخدامه في غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة.

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محافظ الغربية: غلق وتشميع 26 منشآة مخالفة للمواعيد الجديدة والإجراءات الاحترازية

وحرزت المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور قرار  من النيابة  بشأنها .

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