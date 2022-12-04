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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ندى الكامل تلفت أنظار متابعيها بـ تاتو جذاب| شاهد

ندى الكامل
ندى الكامل

شاركت ندى الكامل متابعيها صور جديدة، وظهرت فيها بإطلالة جذابة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وارتدت طليقة أحمد الفيشاوي، بنطال جينز ونسقت معه توب أسود، وهو ما أعطاها إطلالة جريئة للغاية، وتركت شعرها البني منسدلا عبر أكتافها بتسريحة إنسانية وناعمة، وهو ما تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وكشفت ندى في إحدى الصور عن وجود وشم لساموراي ياباني على ظهرها، وعلقت برسالة غامضة وكتبت قائلة: "بس انا مش خايف... أنا ساموراي". 
 

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها.


نبذة عن حياة ندى الكامل 

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

 

حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل

وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.

 

 

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إطلالة جذابة احمد الفيشاوي رسالة غامضة ندى الكامل تلفت انظار متابعيها طليقة أحمد الفيشاوي

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