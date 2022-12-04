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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام مميزة لـ مبابي وجيرو مع منتخب فرنسا في كأس العالم

صدى البلد

حقق كلا من أوليفيه جيرو، وكيليان مبابي، أرقام مميزة مع منتخب فرنسا، في مباراة بولندا، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الفوز على نظيره بولندا بثلاثية مقابل هدف.

وسجل مبابي هدفين وجيرو هدفا في مباراة فرنسا أمام بولندا.

أرقام مميزة لـ منتخب فرنسا

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، ستخوض فرنسا الدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (2014، 2018 و2022) وهو ما يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

كيليان مبابي أول لاعب في التاريخ يسجّل 8 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه 24 عاماً.

وأخيراً، أوليفيه جيرو يتخطى تيري هينري كهداف تاريخي لفرنسا بتسجيله لهدفه الـ52، بعمر 36 عاماً وشهرين، أصبح أكبر لاعب يسجّل في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ روجيه ميلا الذي سجّل هدفين ضد كولومبيا في عمر 38 عاماً في 1990.

منتخب فرنسا كأس العالم كأس العالم 2022 كيليان مبابي أوليفيه جيرو مبابي

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