أحمد موسى ردا على مطالب الإفراج عن علاء عبدالفتاح: من ارتكب أعمال فوضى سيحاسب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يرتكب أعمال فوضي وإرهاب سيحاسب بقوة القانون، مؤكدا "هذا ردي على مطالبات الافراج عن علاء عبد الفتاح.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أعلن اليوم منحه الشرطة كافة الصلاحيات لمواجهة الفوضي والاضطرابات”.

وأوضح موسى: "شئ غريب انك تحاول تفرض نظام داخل بلدك وتطالب مصر بالافراج عن مجرمين شئ محير الحقيقة".

وأكمل موسى: "يطالب الشرطة بمواجهة الاحتجاجات بشكل حاسم وسريع ويمنحهم كافة الصلاحيات في حين رفضه اعتقال علاء عبد الفتاح الذى كان يحرض ضد الجيش والشرطة".