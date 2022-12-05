تكليفات رئاسية بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية.. نواب: تستهدف تعزيز الاستفادة بالإمكانيات السياحية وتفعيل الحملات الترويجية العالمية

برلمانية: فرص مصر السياحية كبيرة خلال فصل الشتاء لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

نائب الشيوخ: الترويج للمقاصد السياحية يستهدف المزيد من الأسواق الجديدة

برلماني: اهتمام الدولة بصناعة السياحة، يسير علي خطوات متوازية

أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تكليفات الرئيس السيسي بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية، مؤكدين أن اهتمام الدولة بصناعة السياحة، يسير علي خطوات متوازية وسياسة واضحة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

أيد عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، تكليفات الرئيس السيسي بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية، لافتا الي أن اهتمام الدولة بصناعة السياحة، يسير علي خطوات متوازية وسياسة واضحة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

تعزيز الاستفادة بالإمكانيات السياحية المصرية

وأكد “القماطي” لـ"صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي تقوم على تعزيز الاستفادة بالإمكانيات السياحية المصرية، وتفعيل حملات ترويج عالمية ناجحة لها مثل ما حدث في نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش بالأقصر خلال الفترة الماضية.

وأشاد بجهود الحكومة في المتابعة المستمرة لتنفيذ الحملة الترويجية العالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، مع وجود فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم، لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين لمصر.

وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى الأهمية الكبيرة لهذه الخطوات، بسرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

كما أشاد عمرو القماطي، بتأكيد الحكومة على استعدادها لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين الى البلاد، قائلا إنه انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية ببذل كل الجهد للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة دخلها.

ومن جانبها، أكدت سحر طلعت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، علي أهمية التكليفات الرئاسية بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية، لافتة الي أن قطاع السياحة سيواصل معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالي الجاري عقب عامين من الانعكاسات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت في تصريحات لـ" صدي البلد، أن قطاع المطاعم والفنادق كان على رأس القطاعات التي شهدت نموا خلال العام المالي الماضي متجاوزة 45% مع توقعات بتحقيق نمو يتراوح بين 48 إلى 50% على الأقل خلال العام الجاري، مرجعة توقعاتها إلى أن أوروبا ستتأثر بشدة خلال الشتاء المقبل جراء ارتفاع فواتير تكلفة الطاقة بما يجعل مواطنيها تفضيل قضاء العطلات في مصر توفيرا للنفقات.

وبحسب عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، تمثل السياحة الأوروبية الوافدة لمصر سنويا من 70 إلى 75% ، جانب نحو 20% للبلدان العربية و10% للجنسيات الآخري، مطالبة بالاستعداد للموسم الشتوي وتدشين الحملات الترويجية والتسويقية للمنتجعات المصرية سواء في الغردقة أو شرم الشيخ أو في جنوب مصر بالأقصر وأسوان.

فرص مصر السياحية كبيرة

وقالت سحر طلعت، إن الأزمات تأتى بالتحديات وأيضا تأتى بالفرص، مؤكدة أن فرص مصر السياحية كبيرة جدا خلال الشتاء لتحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء من حيث الأعداد أو الإنفاق ومعدلات الإقامة، وأشارت إلى أن الحكومة خلال العام الماضي دعمت وساندت القطاع السياحى بشدة في عمليات الإحلال والتجديد بما يجعله مستعدا لاستقبال الأعداد الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويُمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد فهمي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التي تتولاها وزارة السياحة والآثار حاليا؛ لتنضم إلى قائمة المشروعات الضخمة على خريطة السياحة في مصر كمقصد مهم للزوار وللسائحين الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أن الدولة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات ترميم وإحياء الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصري بكافة مراحله، ويؤصل عراقة الحضارة المصرية القديمة.



وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذا قصر محمد علي بشبرا، إضافة إلى مشروع ترميم معبد بن عزرا.



وفيما يتعلق بمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني، أوضح وزير السياحة أن المتحف يُعد من أهم المتاحف بمدينة الإسكندرية، وسيسهم بعد الانتهاء من ترميمه في توفير عنصر جذب جديد للسياحة، سواء على المستوى العالميّ أو المحليّ، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مخازن إدارية وقاعة أثرية، و27 قاعة عرض مُتحفي بالدور الأرضي، ومن المقرر أن يتم عرض نحو 20 ألف قطعة أثرية، كما يضم المشروع معامل للترميم، وبازارات، إضافة إلى قاعات مكتبية تاريخية، وقاعة تربية متحفية، إضافة إلى قاعة أرشيف وميكروفيلم، وصالة عرض مفتوحة بمساحة 1000 م2، وعرض متحفي، ومناطق استثمارية (كافيتريا – مطاعم – قاعة محاضرات)، وعدد من القاعات الخدمية والمرافق، مؤكدا أن معدلات التنفيذ تسير بصورة متقدمة للغاية.

الوزراء تكليف محافظ الإسكندرية بسرعة عرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الروماني اليوناني

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم إنهاء جميع الأعمال الهندسية واختبار الشبكات، وجار إعداد التصور النهائي لجميع عناصر سيناريو العرض المتحفي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء محافظ الإسكندرية بسرعة عرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الروماني اليوناني من ميادين وشوارع ومبان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى وزيري موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر محمد علي بشبرا، الذي يقع على مساحة تبلغ 26 فدانا، مشيرا إلى أن القصر يحتوي حالياً على سراي الفسقية، وسراي الجبلاية، والساقية، بالإضافة إلى الموقع العام وما يحتويه من مساحات خضراء ومبان خدمية مساحتها تصل إلى نحو 8 أفدنة.



وقال وزيري: تم البدء في مشروع ترميم وتطوير القصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث تم الانتهاء من ترميم الجبلاية، والفسقية، وأعمال الموقع العام.