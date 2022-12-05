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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|أبرهه الحبشي أراد هدم برج خليفة أم الكعبة؟.. سؤال يثير السخرية عبر السوشيال ميديا.. وزير التربية والتعليم: الثروة البشرية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أبرهه الحبشي أراد هدم برج خليفة أم الكعبة؟.. سؤال يثير السخرية عبر السوشيال ميديا
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، صورة لورقة امتحان لمادة التربية الإسلامية بها سؤال أثار الجدل بشكل كبير علي منصات السوشيال ميديا.

ظاهرة فلكية جديدة راقبوها بالعين المجردة.. الكوكب الأحمر يجاور القمر الأربعاء
نشهد يوم الأربعاء القادم ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

خبير تعليم يوضح أسباب انتشار العنف المدرسي
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن ظاهرة العنف المدرسي “هناك خلل تربوي كبير سواء على مستوى الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية”.

التعليم تعلن نجاح المشروع الوطني للقراءة وتؤكد استمرار دعمها له
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الحفل الختامى لتكريم الفائزين فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة فى دورته الثانية والتى تنظمها مؤسسة البحث العلمى الإماراتية.

ظاهرة فلكية مهمة وبديعة.. القمر يظهر رفقة مجموعة من النجوم
تشهد سماء مصر، بعد غد، الثلاثاء، ظاهرة فلكية جديدة ومهمة؛ حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الأخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بمجال الرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

تعليم الشرقية تعلن عن مسابقة للترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية ..تفاصيل
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن فتح باب التقدم للترشيح للعمل كرئيس - او وكيل للجنة الادارة - ولجنة النظام والمراقبة لإمتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعيتها المختلفة (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي ) للعام الدراسي 2023 / 2022 .

وكيل تعليم الغربية يشارك في الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة
شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة، والذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة.
الأول من نوعه.. رئيس جامعة الزقازيق يفتتح مركز تدريب جراحات المخ والأعصاب
شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق افتتاح مركز تدريب جراحات المخ والأعصاب بمبني الجراحة العامة بكلية الطب البشري بالجامعة ، كما افتتح أيضا أعمال التطوير فى قسم جراحة المخ والأعصاب.

يوهانسن عيد: الاعتماد المؤسسي استجابة لتوجهيات رئاسية بتعميم مفهوم الجودة.. صور
 استقبل رئيس الجامعه الدكتور محمود المتيني ، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، ووفد من قيادات الهيئة في إطار استعدادات  جامعة عين شمس للتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وزير التربية والتعليم: الثروة البشرية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بالدول
أناب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتورة إيمان حسن المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة ، لإلقاء كلمته بدلا منه في الحفل الختامي للموسم الثاني من مسابقة المشروع الوطني للقراءة

أصغر مشاركة "بالوطني للقراءة" لصدى البلد:لخصت ٣٠ كتابا والتحقت وعمري 7 سنوات
انطلق، منذ قليل، الحفل الختامي للدورة الثانية من "المشروع الوطنى للقراءة" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأرض المعارض.

 

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