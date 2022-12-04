تعليم الشرقية تعلن عن مسابقة للترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية ..تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن فتح باب التقدم للترشيح للعمل كرئيس - او وكيل للجنة الادارة - ولجنة النظام والمراقبة لإمتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعيتها المختلفة (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي ) للعام الدراسي 2023 / 2022 .

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلنت عن فتح باب التقدم للترشيح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي) للعام الدراسي 2023 / 2022 وعلي من يجد في نفسه القدرة والكفاءة علي القيام بالاعمال سالفة الذكر وتنطبق عليه الشروط الواردة بالاعلان المنشور بلوحة إعلانات مديرية التربية والتعليم بالشرقية ولوحة إعلانات الادارات التعليمية التقدم عن طريق طبع استمارة الترشيح المرفقة واعتمادها بختم الشعار وإرفاق صحيفة احوال وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم بالشرقية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 4ديسمبر 2022 وحتي يوم الاحد الموافق 11ديسمبر 2022 .

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه من المقرر إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق 13ديسمبر 2022 وسوف يتم عقد اختبار علي الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها ( رئيس - ووكيل ).

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