هند صبري تنعي الراحل مفيد فوزي بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة هند صبري، على نعي الإعلامي الراحل مفيد فوزي بكلمات مؤثرة.

وكتبت هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “رحل اليوم عن عالمنا واحدا من المحاورين والصحفيين الكبار رحم الله الأستاذ مفيد فوزي وخالص العزاء لابنته حنان مفيد فوزي”.

يذكر أن تعرض مفيد فوزى، إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

تاريخ مفيد فوزي

مفيد فوزي هو واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين، صاحب تاريخ كبير التقى بكبار الشخصيات في مختلف المجالات، وكون صداقة مع كبار نجوم الفن.

ولد فوزي فى العام 1933 بمحافظة بني سويف، وذاع صيته الصحفي في أرجاء الوطن العربي، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية فى إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية.