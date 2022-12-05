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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر ناعية مفيد فوزي: فقدنا اليوم علم من أعلام الصحافة

صدى البلد

نعت الفنانة مي عمر، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي الذي توفي صباح امس الأحد 4 ديسمبر عن عمر ناهز 89 عاما.

 

وكتبت مي عمر عبر تويتر “لقد فقدنا اليوم علم من أعلام الصحافه في العالم العربي الإعلامي و الكاتب الكبير مفيد فوزي ، اللهم أرحمه و ألهم أهله الصبر والسلوان”.

وتعرض مفيد فوزى، إلى أزمة صحية شديدة  بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

تاريخ كبير

مفيد فوزي هو واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين، صاحب تاريخ كبير التقى بكبار الشخصيات في مختلف المجالات، وكون صداقة مع كبار نجوم الفن.

ولد فوزي فى العام 1933 بمحافظة بني سويف، وذاع صيته الصحفي في أرجاء الوطن العربي، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية فى إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية.

 

مي عمر الفنانة مى عمر مفيد فوزي ماسبيرو بني سويف

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