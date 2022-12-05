ما نشاهده يلفت الأنظار.. شيخ قطري يعلق على إطلالة ملكة جمال كرواتيا

علق الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، على الإطلالة الفاضحة لـ ملكة جمال كرواتيا السابقة فى مدرجات ملاعب مونديال قطر، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب بن ناصر: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا أسواتهم لأنه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

ملكة جمال كرواتيا

ويذكر أن تعرضت ملكة جمال كرواتيا السابقة، لانتقادات شديدة بسبب عدم احترامها لقطر بسبب ارتدائها لباس قصير في كأس العالم.

وشوهدت إيفانا نول عارضة أزياء إنستجرام التي يطلق عليها لقب مشجعي كأس العالم 2022 الأكثر جاذبية، وهي تسير بشوارع قطر بلبس مبتذل كما وصفها البعض، مخالفة للقواعد المحافظة للبلد الذي يستضيف البطولة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ملابس غير محتشة

وأظهرت إيفانا، دعمها لبلدها من خلال حضور مباراة كأس العالم بين كرواتيا والمغرب، مرتدية زيًا غير محتشم لإظهار دعمها، قبل نشر مقطع فيديو بذيء لها على طول الواجهة البحرية وهي ترتدي ملابس قصيرة للغاية.

مهددة بالسجن

وتعد ملابس ملكة الجمال كرواتيا، انتهاكا واضحا للقواعد ويمكن أن تواجه إيفانا عقوبة تصل إلى السجن.

وفيما قالت هيئة السياحة القطرية قبل كأس العالم: "من المتوقع أن يظهر الزوار (رجالاً ونساءً) احتراماً للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الكشف عن الملابس في الأماكن العامة".