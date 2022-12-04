غضب من ملابسها الملفتة.. ملكة جمال كرواتيا ترد على تداول صورها بكأس العالم

غزت إحدى الصور من مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم في قطر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم خلال الساعات الماضية، حتى أصبحت حديث الصحف العالمية وتحديدًا البريطانية.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة المشجع القطري الذي هم بالتقاط صورة لـ إحدى المشجعات وهي ملكة جمال كرواتيا التي كانت ترتدي ملابس لافتة للنظر في مدرجات المباراة.

ونقلت الصحيفة البريطانية قول إحدى الشخصيات المحلية البارزة "إن المشجعين القطريين كانوا يلتقطون صوراً لملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في كأس العالم لأنهم لم يوافقوا على مظهرها".

وخلال المباراة الافتتاحية لكرواتيا مع المغرب، ظهرت العارضة، الملقبة بالمشجع الأكثر جاذبية لكأس العالم، بقميص يغطي منطقة الصدر فقط باللونين الأحمر والأبيض وبنطلون ضيق أحمر اللون، ولفتت أنظار الجمهور.

وأظهرت صورة نشرت بعد المباراة رجالا مبتسمين في الاستاد يلتقطون صورا للعارضة البالغة من العمر 30 عاما.

وكانت نول قد علقت من قبل على قوانين قطر الصارمة في ارتداء الملابس، قائلة : “كنت أفكر أولاً في ما إذا كانت كأس العالم ستقام في قطر، بالتأكيد سيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود، ثم سمعت عن القواعد ، وصُدمت بأنه يحظر إظهار الكتفين والركبتين والبطن، حينها قلت ليس لدي حتى الملابس التي تغطي كل ذلك”.



وأضافت: "لقد كنت غاضبة للغاية لأنني إذا لم أكن مسلمة وإذا كنا في أوروبا نحترم الحجاب والنقاب، أعتقد أنهم بحاجة أيضًا إلى احترام أسلوب حياتنا وديننا وفي النهاية أرتدي الفساتين البكيني لأنني كاثوليكي من كرواتيا موجودة هنا بسبب كأس العالم".

فيما أكملت: لكن عندما وصلت، فوجئت بأنهم لم يتسببوا في أي مشاكل تتعلق بالملابس، فهم يسمحون لك بارتداء كل ما تريد، باستثناء المباني الحكومية، وفي النهاية لا مشكلة في ذلك".



ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها نول للنيران بسبب اختيارها للأزياء، ففي عام 2018 خلال كأس العالم في روسيا ، تصدرت العارضة عناوين الصحف مرة أخرى لملابسها.