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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تحاول فتح باب الطائرة أثناء طيرانها.. اعرف مصيرها

صدى البلد

حاولت إحدى ركاب الطائرة فتح باب مخرج الطوارئ على ارتفاع 37000 قدم قبل أن تغرس أسنانها في فخذ رجل حاول إيقافها.

تم إتهام الراكبة والتي تدعى "إلوم أجبيجنينو" بإغلاق فكها حول فخذ رجل، والذي أصيب بصدمة شديدة حتى أصيب باضطراب ما بعد الصدمة واتصلت بالخط الساخن العسكري للحصول على الدعم.

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كما كان يجب أن يتم إعطاء الرجل سيئ الحظ مضادات حيوية وحقنة للوقاية من التهاب الكبد بعد أن تمكن من نزع أسنان الراكبة المجنونة عن ساقه.

على الرغم من إصاباته ، نجح في انتزاع Agbegninou على الأرض بعد أن سمع طاقم شركة طيران يقول "إنها تحاول فتح الباب".

أُجبر الطيارون على تغيير مسارهم في الجو وهبطوا في مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني في أركنساس حيث كان العملاء الفيدراليون ينتظرون.

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بدأت طائرة ساوثويست إيرلاينز المتوجهة من هيوستن ، تكساس إلى كولومبوس في أوهايو في الانزلاق إلى الفوضى بعد أن تجاوزت السيدة المجنونة البالغة من العمر 34 عامًا، وبدأت في محاولة فتح الباب الخلفي للطائرة.

في وقت من الأوقات بدأت تضرب رأسها على أرضية الطائرة ، وهي تصرخ أن يسوع أمرها بالسفر إلى أوهايو وطلب منها فتح الباب ، وفقًا لوثائق من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من أركنساس.

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