لياقة ورشاقة.. عارضة أزياء يابانية تصدم متابعيها بـ سنها

صدمت عارضة أزياء يابانية الآلاف بمظهرها الشاب بعد أن كشفت أنها تبلغ من العمر 51 عامًا.

صنعت "ريزا هيراكو" هي ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الانستجرام Instagram ، وذلك بفضل جسدها المصقول في صالة الألعاب الرياضية وبشرتها الخالية من العيوب وعدم وجود أي تجاعيد.

تمدح "ريزا " فوائد اتباع نظام غذائي عضوي صحي والكثير من التمارين للحفاظ على لياقتها البدنية وتبدو في أفضل حالاتها.

وأكملت أن من مشروباتها المفضلة ماتشا لاتيه مثلجًا مع حليب الشوفان وشراب الصبار "غالبًا ما أشتري المكونات ومستحضرات التجميل العضوية وأملاح الاستحمام".

من الأطعمة المفضلة لدى ريزا للاستمتاع بحليب اللوز وزبدة اللوز والعسل والموز، وفي مكان آخر ، يمكن رؤية ريسا وهي تستمتع بوجبات مثل البيض المسلوق على الخبز المحمص مع حفنة من السبانخ والكثير من المأكولات البحرية.

ومع ذلك ، فهي تسمح لنفسها بالمتعة من حين لآخر، حيث تشارك لقطات من "الوجبة المثالية ''، بودنغ الشوكولاتة الساخنة مع الآيس كريم.

تستمتع في معظم الأوقات بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع الكثير من الخضار الورقية الخضراء والأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو.