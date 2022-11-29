عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لياقة ورشاقة.. عارضة أزياء يابانية تصدم متابعيها بـ سنها

صدى البلد

صدمت عارضة أزياء يابانية الآلاف بمظهرها الشاب بعد أن كشفت أنها تبلغ من العمر 51 عامًا.

صنعت "ريزا هيراكو" هي ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الانستجرام  Instagram ، وذلك بفضل جسدها المصقول في صالة الألعاب الرياضية وبشرتها الخالية من العيوب وعدم وجود أي تجاعيد.

txt

مديرة بنك تصبح زعيمة أكبر عصابة لتجارة المخدرات في مانشستر

txt

الاستماع بـ اللمس.. اختراع جديد يمكن الصم من السمع

تمدح "ريزا " فوائد اتباع نظام غذائي عضوي صحي والكثير من التمارين للحفاظ على لياقتها البدنية وتبدو في أفضل حالاتها.

وأكملت أن من مشروباتها المفضلة ماتشا لاتيه مثلجًا مع حليب الشوفان وشراب الصبار "غالبًا ما أشتري المكونات ومستحضرات التجميل العضوية وأملاح الاستحمام".

من الأطعمة المفضلة لدى ريزا للاستمتاع بحليب اللوز وزبدة اللوز والعسل والموز، وفي مكان آخر ، يمكن رؤية ريسا وهي تستمتع بوجبات مثل البيض المسلوق على الخبز المحمص مع حفنة من السبانخ والكثير من المأكولات البحرية.

txt

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

txt

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

ومع ذلك ، فهي تسمح لنفسها بالمتعة من حين لآخر، حيث تشارك لقطات من "الوجبة المثالية ''، بودنغ الشوكولاتة الساخنة مع الآيس كريم.

تستمتع في معظم الأوقات بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع الكثير من الخضار الورقية الخضراء والأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مديرة بنك تصبح زعيمة أكبر عصابة لتجارة المخدرات في مانشستر

الاستماع بـ اللمس.. اختراع جديد يمكن الصم من السمع

اكتشاف يبهر الغرب.. العثور على ألسنة ذهبية مع المومياوات في مقبرة قويسنا

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

لا فرق بينهما.. دراسة: مخ الأخطبوط نسخة من الإنسان

بعد أشهر من رحيلها .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث

براءة من السمنة.. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن

ترشيحاتنا

التموين: صرف 100% من مقررات نوفمبر.. وثبات أسعار السلع خلال ديسمبر

التعليم تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة «اكتشف التاريخ» على مستوى الجمهورية

بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 16 خطيب مكافأة جديدًا من خريجي المراكز الثقافية

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أبو الغيط في يوم التضامن مع فلسطين: نُحيي أحرار العالم الذين انحازوا للعدل وندعو كافة الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أسوأ ذكرى في التاريخ الحديث.. الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

تقلل مخاطر السرطان.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيديو

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ