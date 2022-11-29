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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في صاروخ خاص.. إيلون ماسك يرسل آيس كريم وفطائر إلى الفضاء

صدى البلد

أرسل إيلون ماسك إلى الفضاء  حمولة كبيرة من الآيس كريم والفطائر مع العديد من هدايا عيد الشكر لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) للاستمتاع بها.

في أحدث إطلاق لـ سبيس إكس  SpaceX من Musk ، أطلق صاروخ فالكون9  Falcon 9 التابع للشركة مهمة Dragon Commercial Resupply Services رقم 26 إلى محطة الفضاء الدولية بعد ظهر يوم السبت 26 نوفمبر.

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إلى جانب هدايا العطلة ، كانت البعثة تحمل 7700 رطل (3500 كجم) من الأبحاث والمواد العلمية وإمدادات الطاقم والأجهزة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وشملت تلك الأطعمة المرسلة إلى الفضاء الآيس كريم والفاصوليا الخضراء وحلويات التفاح والتوت البري وفطيرة اليقطين والذرة الحلوة.

انتقل ماسك ، الذي أسس SpaceX في عام 2002 ويعمل حاليًا كرئيس تنفيذي لها ، إلى تويتر للاحتفال بالإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر.

بالإضافة إلى الاستمتاع بحزمة الرعاية اللذيذة ، سيستخدم رواد الفضاء بذور الطماطم التي تم إرسالها إليهم في إحدى تجارب وكالة ناسا.

وقالت وكالة الفضاء إن الباحثين قد زرعوا مجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية بعد اختبار نمو النبات في محطة الفضاء ، مع التركيز الآن على الطماطم.

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وقالت ناسا: "إن المصدر المستمر للأطعمة المغذية ضروري لبعثات الاستكشاف طويلة الأمد ، وقد يحتاج النظام الغذائي النموذجي المعبأ مسبقًا لرائد الفضاء إلى استكماله بأطعمة طازجة منتجة في الفضاء".

من المتوقع أن يتم تصنيف نكهة ورائحة وعصارة وملمس الثمار المزروعة من قبل الباحثين في فترات مختلفة من التجربة.

 

الفضاء

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