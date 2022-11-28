عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

براءة من السمنة.. البطاطس تساعد على إنقاص الوزن

صدى البلد

تأتي الكربوهيدرات على رأس الأكلات الممنوع تناولها في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، ففي أغلب الأحيان يطلب الأخصائيون والأطباء من أصحاب الحميات تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

لكن العلماء الآن يقولون إن البطاطس قد تكون سر يؤدي إلى التخلص من أرطال الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

فلوسي.. جينيس تعثر على أكبر قطة في العالم

txt

يحتفل بها جوجل.. أبرز المعلومات عن عوشة السويدي

وفقًا للباحثين ، يميل الناس إلى تناول نفس الكمية من الطعام في الوجبات حتى يشعروا بالشبع، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

لذا فإن أولئك الذين يضيفون الخضار الكثيفة إلى طبقهم يصبحون ممتلئين وبالتالي لا يبحثون عن الأطعمة الأخرى التي قد تكون أكثر سعرات حرارية.


تحتوي البطاطس على حوالي 80 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام أكثر من ضعف ما تحتويه الخضروات الأخرى ، مثل الجزر والبروكلي.

لكنها تحتوي على ما يصل إلى نصف السعرات الحرارية مقارنة بنفس وزن الخبز والمكرونة والأرز.

لم يعط الباحثون الضوء الأخضر لتناول رقائق البطاطس المقلية، وهي طريقة طهي تقلل من القيمة الغذائية للبطاطس.

قالت الكاتبة المشاركة في الدراسة البروفيسور كانديدا ريبيللو ، أخصائية التغذية في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية في باتون روج ، لويزيانا:" يميل الناس إلى تناول نفس الكمية من الطعام بغض النظر عن محتوى السعرات الحرارية من أجل الشعور بالشبع."

من خلال تناول الأطعمة ذات الوزن الثقيل والمنخفضة السعرات الحرارية ، يمكنك بسهولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.

يتمثل الجانب الرئيسي لدراستنا في أننا لم نقلل من حجم جزء الوجبات ولكننا خفضنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطس.

txt

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

txt

خناقة عنيفة بين لاعبين خلال مباراة كرة قدم في كأس روسيا

تم تصميم وجبة كل مشارك وفقًا لاحتياجاته الخاصة من السعرات الحرارية ، ولكن من خلال استبدال بعض محتوى اللحوم بالبطاطس ، وجد المشاركون أنفسهم أكثر امتلاءً وأسرع ، وفي كثير من الأحيان لم ينتهوا حتى من وجبتهم.


واعتقدوا أيضًا أنه إذا تم تحضيرها جيدًا ولم يتم استهلاكها كرقائق، يمكن أن يكون للبطاطس نفس الفوائد الصحية مثل البقول ، والتي من المعروف أنها تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

إعانة شهرية وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات لهذه الفئة | تفاصيل

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

موضوعات متعلقة

فلوسي.. جينيس تعثر على أكبر قطة في العالم

يحتفل بها جوجل.. أبرز المعلومات عن عوشة السويدي

مفاجأة صادمة.. المأكولات المشوية تحتوي على بلاستيك مضر بالصحة

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

خناقة عنيفة بين لاعبين خلال مباراة كرة قدم في كأس روسيا

على أرض الملعب.. مشجع متهور يعتدي على حارس مرمى بالضرب المبرح بتركيا

توابل صوتية.. سماع الموسيقى أثناء الأكل يزيد من حلاوة الطعام|تفاصيل

طائرة تعدل مقصورتها لـ نقل أطول إمراة في العالم

ترشيحاتنا

ألبسوا جواكت في برد وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس المساء.. فيديو

بعد حريق أورومتشي .. الصين تخفف قيود كورونا في إقليم شينجيانج

الشيوخ: أي ميزة جديدة سيستفيد منها الجميع حتى من سبق وتقدم للتصالح

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

التنفيذ بداية يناير.. التأمينات: رفع الحد الأدنى للمعاش لـ1105 جنيه والأقصى لـ8720

أوكرانيا تحذر من ضربات صاروخية روسية تستهدف شبكات الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء.. خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

فيديو

مناطق سقوط الأمطار .. أجواء خريفية وتراجع في درجات الحرارة

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ