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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب زوجين.. إخلاء طائرة ركاب بأكملها عند إقلاعها

صدى البلد

أُجبرت طائرة كاملة مليئة بالمسافرين على النزول من الرحلة الجوية بعد أن اقتحم راكبان الطائرة وأثاروا الشغب كي لا يقومون بـ دفع رسوم الأمتعة.

كانت رحلة شركة "فرونتير إيرلاينز" في دنفر ، كولورادو ، الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث صعد الزوجان على متن الطائرة ببطاقة طيران غير صحيحة.

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وقع الحادث يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، وتم نشره لاحقًا على الإنترنت ، ووثق كيف اضطر جميع الركاب إلى النزول من الطائرة للسماح لتطبيق القانون بالتعامل مع مثيري الشغب.


حاول الزوجان الصعود على متن الطائرة بأمتعة كبيرة الحجم دون دفع ثمنها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

ودون على الفيديو المتداول: "انطلق هذا الزوجان وتخطيا مقاييس الحقائب ومسح تصاريح الصعود إلى الطائرة. رفض النزول من الطائرة، جاء رجال الشرطة بعد نزولنا من الطائرة ومرافقتهم ... لقد دخلوا في قائمة حظر الطيران".

 

في البداية واجه الزوجان مشكلة من قبل موظفي شركة الطيران، ويمكن سماع الركاب المشاغبين وهم يحتجون على إبعادهم، ويشكون من الرحلة الطويلة التي قطعوها.

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قالوا: "نحن متعبون! لقد كنا نطير لمدة 20 ساعة بأموالنا، أنت لا تعرف ما الذي مررنا به ، لقد دفعنا ثمن تذكرتنا مثلكم تمامًا، أنا لا أنزل من الطائرة".

ولكن في النهاية أجبر جميع الركاب على النزول من الرحلة وهم يسبون الزوجان لتأخيرهم عن رحلتهم. 

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